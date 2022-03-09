Как сообщил министр инфраструктуры Александр Кубраков, с помощью пассажирских вагонов было доставлено уже 3383 тонны гумпомощи. И эта динамика будет только расти.

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"Речь идет о первоочередных потребностях: еде, воде, лекарствах, детских товарах и т.д. Все, что необходимо городам-героям: Харькову, Мариуполю, Чернигову, Волновахе, а также Сумам, Киеву и другим городам, поселкам", – рассказывает Кубраков.

По его словам, чтобы не перегонять полупустые пассажирские вагоны, после эвакуации мирного населения в Западную Украину их нагружают гуманитарной помощью и отправляют обратно в восточном направлении.

Благодаря этому с 1 по 7 марта Укрзализныця доставила только в Харьковскую область более 470 тонн помощи. В Донецкой области – 230 тонн. В Киевскую область – 2 450 тонн. Кроме того, работают украинские автоперевозчики. Именно на них упала основная логистическая нагрузка, а правительство перестроило всю систему международных автоперевозок, чтобы она работала по полной.

"Именно налаженная логистика является залогом того, что города выстоят, а сопротивление агрессору будет только нарастать. Ведь, в отличие от голодных и дезориентированных российских солдат, которых преступное руководство России бросило на произвол судьбы, украинцы знают, что нет оснований для отчаяния, когда вся страна с ними", – добавил министр инфраструктуры.

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