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      УЗ хочет вновь скрытно поднять тарифы для грузоотправителей на миллиарды, – Каленков

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      "Укрзализныця"
      "Укрзализныця" / agroinsider.com.ua

      Анонсированный "Укрзализныцей" новый порядок определения стоимости вагонов повысит затраты грузоотправителей на 3 млрд грн в год.

      Бизнес расценивает эти намерения как злоупотребление монопольным положением УЗ – и намерен оспаривать предлагаемые изменения в Антимонопольном комитете и в судах. Такое мнение после совещания представителей бизнеса и УЗ высказал президент ОП "Укрметаллургпром" Александр Каленков.

      "Анонсированные УЗ изменения приведут к тому, что рынок грузоотправителей заплатит больше – по нашим подсчетам, на 3 млрд грн в расчете на год. Единственное, что сделала УЗ – это разложила это повышение на ближайшие полтора года. Думаю, это повод для многих предприятий обратиться и Антимонопольный комитет, и в суды для того, чтобы отстаивать свои права. Потому что УЗ, с одной стороны, настаивает, что является рыночным субъектом и требует соответствующего к себе отношения, а с другой, пользуясь своим монопольным положением, продавливает выгодные для себя решения", – отметил Каленков.

      Суть предлагаемых УЗ изменений заключается во включении в плату за пользование вагоном кроме почасовой оплаты еще и "штрафных санкций" – за перевозку груза на 200 км за каждые сутки сверх 48 часов. Учитывая, что железной дорогой в Украине перевозится порядка 60% всех грузов (по отдельных грузах – до 100%), последствия нововведений в случае их утверждения ощутят все.

      "Любые тарифные изменения отразятся на себестоимости товара в Украине. Первое: это приведет к замедлению экономического роста. Второе: товары будут дорожать внутри страны и будут терять конкурентоспособность на внешних рынках. Думаю, мы будем консультироваться с предприятиями, которые входят в ОП "Укрметаллургпром" (а это 40% всех грузов, которые перевозит УЗ) – и, оставаясь в законодательном поле, будем апеллировать и к новой власти", – заявил Каленков.

      Думаю, люди, которые сформируют новый Кабмин, новое Министерство инфраструктуры, АМКУ, понимают, что государственный монополист, крупнейшая компания, злоупотребляет своим положением. И что нужно прислушаться к рынку, к реальному бизнесу,
      – добавил он.

      По мнению Каленкова, очередные изменения, предлагаемые УЗ – не что иное, как новое скрытое повышение тарифов, которые за последние полтора года увеличились уже на 50%.

      "Скрытое выкачивание ресурсов из грузоотправителей отражается на всех наших операциях. Мы считаем, что у УЗ есть гигантские возможности повышать собственную эффективность и зарабатывать дополнительные средства, в том числе, и для инвестиций", – резюмировал Каленков.

      blog_ava
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      Теги: Новости Украины АМКУ Министерство инфраструктуры Укрзализниця
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