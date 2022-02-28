В частности, нейтральную позицию в войне России с Украиной занял Узбекистан. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев надеется на скорейшее урегулирование ситуации в Украине.

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Путин говорил с Мирзиеевым о ситуации

Перед таким заявлением президента Узбекистана российский диктатор поговорил с ним. Он якобы объяснил ему причины и обстоятельства нападения на Украину.

В свою очередь лидер Узбекистана выразил надежду, что стороны как можно быстрее найдут взаимоприемлемые пути урегулирования ситуации и не допустят эскалации в дальнейшем,

– заявил пресс-секретарь президента Узбекистана Шерзот Асадов.

По его словам, Узбекистан традиционно имеет тесные, дружеские отношения как с Россией, так и с Украиной.

"Мы заинтересованы в обеспечении мира, стабильности и устойчивого развития в нашем большом регионе. Все возникающие споры и разногласия должны решаться исключительно на основании норм международного права", – сказал Асадов.

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