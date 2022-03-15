Премьер-министр Великобритании назвал "ужасной ошибкой" действия Запада на агрессию России в 2014 году. Он заметил, что западный мир неправильно отреагировал.

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Джонсон: Путин знал, что миру будет тяжело наказать его

Политик подчеркнул, что страны Запада позволили российскому диктатору остаться безнаказанным, несмотря на то, что Россия оккупировала территории Украины.

Когда Путин впервые ворвался в Украину в 2014 году, Запад совершил ужасную ошибку. Российский лидер совершил акт насильственной агрессии и отобрал огромный кусок у суверенной страны.

– напомнил он.

По мнению Джонсона, Путин шантажировал Запад из-за его зависимости от российской нефти и газа. Мол, после агрессии России в 2014 году торговля со страной-оккупантком не только продолжалась, но усиливалась.

"Когда он решил начать свою жестокую войну против Украины, то знал, что миру будет очень тяжело наказать его. Он знал, что создал эту зависимость. Именно поэтому позволяет бомбардировать роддома", – подчеркнул британский премьер.

Джонсон сказал, что зависимость от Кремля прекратится

Однако премьер Великобритании отметил, что мир не может постоянно жить под шантажем Кремля. Зависимость должны прекратить. "И она прекратится", – добавил он.

Джонсон заявил, что для Запада будет болезненно сокращать зависимость от энергоресурсов государства-агрессора, но все страны должны это сделать, иначе стратегия не сработает.

Не сомневаюсь, что впереди нас ждут трудные времена. Процесс отлучения мира от российской нефти и газа и вообще углеводородов будет непростым,

– констатировал политик.

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