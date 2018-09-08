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Ужасная авария в Одессе: авто влетело в остановку с людьми, есть жертвы

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В субботу вечером, 8 августа, в Одессе на 6-й станции Фонтана произошла смертельная автомобильная авария, в результате которой погибли по меньшей мере 3 человека и еще по меньшей мере 5 человек пострадали.

Об этом сообщает "Думская".

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По словам очевидцев ДТП, автомобиль BMW ехал на скорости около 100 километров в час в сторону 7-й станции Фонтана на запрещающий сигнал светофора. И в какой-то момент водитель совершил столкновение с автомобилем Skoda.

После этого BMW продолжил движение и въехал в остановку общественного транспорта, на которой стояли люди.

Отметим, что сначала сообщалось о 2 погибших, однако затем стало известно о третьей жертве. А именно один из пострадавших погиб по дороге в больницу. Всеми погибшими оказались пешеходы.

Водитель BMW и его пассажир не пострадали. Однако до приезда полиции автомобилиста избили свидетели происшествия.

Пострадавших уже забрала карета скорой медицинской помощи. По последней информации, среди пострадавших есть ребенок.

На месте работают правоохранители.

Советник главы полиции Одесской области Руслан Форостяк призвал водителей обходить район 6 станции Фонтана, где произошла авария. Все потому, что проезд там временно ограничен.

По предварительным данным, водитель BMW не справился с управлением, совершил столкновение с другим автомобилем и вылетел на тротуар, где сбил пешеходов на остановке общественного транспорта. Опять же предварительно, двое из пешеходов погибли на месте, еще несколько получили телесные повреждения,
– говорится в сообщении Форостяка.

Новость дополняется...

Смотрите видеотрансляцию с места смертельного ДТП в Одессе:

 

Теги: Фотоновости Жертвы Аварии и ДТП Новости Одессы Новости Украины
Источник: 24 Канал
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