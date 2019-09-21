В ДТП на одесской трассе погибли 9 человек: все, что известно сейчас

Под Одессой грузовик столкнулся с автобусом, полным людей. В результате автокатастрофы погибли по меньшей мере 9 человек, еще 4 ранены. Причину ДТП пока устанавливает следствие.

Переполненная людьми маршрутка ехала в Одессу, а грузовик – наоборот, возвращался из областного центра. На месте аварии работает следственно-оперативная группа, спасатели и медики. Устанавливаются все обстоятельства происшествия.

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Чрезвычайники говорят: столкнулся бензовоз и маршрутка Mercedes Sprinter. Событие произошло между селами Новая Долина и Прилиманским. По данным очевидцев, в ДТП попала маршрутка № 52, следовавшая из Одессы в село Великодолинское. Пострадавших сейчас транспортируют в больницы.







ДТП под Одессой/ фото из соцсетей, Grand.ua

Смертельная авария в Одесской области: видео

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