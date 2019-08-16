Ужасное ДТП на Львовщине, погиб 6-летний мальчик: фото, видео
На автодороге Киев – Чоп во Львовской области столкнулись два легковых автомобиля. В результате страшной аварии погиб 6-летний ребенок.
По информации пресс-службы полиции Львовской области, на перекрестке при въезде в город Буск столкнулись автомобили Opel Vectra и Toyota Corolla.
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Удар был такой силы, что обе машины смяло как жестянки. В результате 6-летний пассажир Opel погиб на месте, кроме этого, двое детей и трое взрослых получили травмы. Их доставили в больницу.
Столкновение легковых авто на Львовщине / Фото "Варта-1"
ДТП на трассе Киев – Чоп / Фото "Варта-1"
Сейчас правоохранители устанавливают причину аварии.
В результате ДТП погиб ребенок / Фото "Варта-1"
Видео ДТП на трассе Киев – Чоп во Львовской области: