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      Ужасное ДТП на Львовщине, погиб 6-летний мальчик: фото, видео

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      Ужасное ДТП на Львовщине
      Ужасное ДТП на Львовщине / varta1.com.ua

      На автодороге Киев – Чоп во Львовской области столкнулись два легковых автомобиля. В результате страшной аварии погиб 6-летний ребенок.

      По информации пресс-службы полиции Львовской области, на перекрестке при въезде в город Буск столкнулись автомобили Opel Vectra и Toyota Corolla.

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      Удар был такой силы, что обе машины смяло как жестянки. В результате 6-летний пассажир Opel погиб на месте, кроме этого, двое детей и трое взрослых получили травмы. Их доставили в больницу.

      дтп київ чоп львів дитина
      Столкновение легковых авто на Львовщине / Фото "Варта-1"

      дтп київ чоп львів
      ДТП на трассе Киев – Чоп / Фото "Варта-1"

      Сейчас правоохранители устанавливают причину аварии.

      дтп львів дитина
      В результате ДТП погиб ребенок / Фото "Варта-1"

      Видео ДТП на трассе Киев – Чоп во Львовской области:

       

      blog_ava
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      Теги: Новости Украины Новости Львова Дети и несовершеннолетние Аварии и ДТП Жертвы
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