Ужасное ДТП на Львовщине, погиб 6-летний мальчик: фото, видео

На автодороге Киев – Чоп во Львовской области столкнулись два легковых автомобиля. В результате страшной аварии погиб 6-летний ребенок.

По информации пресс-службы полиции Львовской области, на перекрестке при въезде в город Буск столкнулись автомобили Opel Vectra и Toyota Corolla.

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Удар был такой силы, что обе машины смяло как жестянки. В результате 6-летний пассажир Opel погиб на месте, кроме этого, двое детей и трое взрослых получили травмы. Их доставили в больницу.



Столкновение легковых авто на Львовщине / Фото "Варта-1"



ДТП на трассе Киев – Чоп / Фото "Варта-1"

Сейчас правоохранители устанавливают причину аварии.



В результате ДТП погиб ребенок / Фото "Варта-1"

Видео ДТП на трассе Киев – Чоп во Львовской области: