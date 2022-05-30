В среду, 25 мая, в регионе начались сильные дожди, поэтому четырнадцать муниципалитетов объявили о чрезвычайном положении. Также 56 человек пропали без вести, а у почти 4000 человек разрушены дома.

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Последствия наводнений в Бразилии

Местные власти Пернамбуку призвали жителей, живущих в зонах высокого риска вокруг города Ресифи, искать убежищ в других местах после того, как дождь вызвал сильные оползни, а в школах города открылись приюты для перемещенных семей.

По словам чиновников, северо-восток Бразилии страдает от огромного количества осадков. В некоторых областях в течение 24-часового периода на выходных зафиксировано больше осадков, чем в среднем за весь месяц.

Дожди будут продолжаться

В некоторых частях штата в понедельник, 30 мая, дожди немного утихли, поскольку ливни переместились к побережью. Но прогнозы синоптиков неутешительны: в штате Пернамбуку в ближайшие два дня выпадет еще 30-60 мм осадков, в то время как в отдельных районах это количество достигнет 100 мм.

В целом в регионе может выпасть большая часть ожидаемых месячных осадков всего за четыре дня. Сильные порывы ветра, которые могут привести к отключениям электроэнергии и разрушениям, могут достигать скорости 100 километров в час.

Этот ливень уже четвертое большое наводнение за последние пять месяцев в Бразилии. Число разрушений подчеркивает отсутствие городской планировки в районах с низким уровнем дохода на большей части страны. Фавелы – дебри или трущобы – часто возводятся на склонах холмов, склонных к оползням, что повышает опасность для их жителей.

Реакция властей

Президент Бразилии Жаир Болсонару заявил, что военные окажут помощь пострадавшим и что он прибудет с визиом в Ресифи в понедельник, чтобы оценить ситуацию.

Губернатор штата Паулу Камара сообщил, что его офис предоставил 100 миллионов бразильских реалов (21 миллион долларов) в помощь пострадавшим от дождя районам. Семь других бразильских штатов предложили помощь и отправили спасатели в Пернамбук.