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Ужасные условия в психбольнице на Черниговщине: пациентов привязывают, одежда – одна на всех

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Волковская психбольница
Волковская психбольница / Notorture.org.ua

Пациентов Валковской психиатрической больницы на Черниговщине привязывают к кроватям, игнорируя правила во избежание жестокого обращения. При этом само помещение медустановы находится в запущенном состоянии.

Это обнаружила мониторинговая группа национального превентивного механизма, сообщает Notorture.org.ua.

На время визита в учреждении находилось 127 пациентов, большинство из которых живут в больнице больше года: 17 из 35 женщин и 25 из 32 мужчин. Отмечается, что 5 человек фактически проживают в больнице с 2005 года. Среди них глухонемой мужчина, которого нашли в 2007 году на вокзале. У этого пациента нет документов и ему не обеспечиваются никакие социальные гарантии.

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Также выявлено, что пациентов привязывают к кроватям. Отмечается, что законодательством не запрещено физическое ограничение при оказании психиатрической помощи, как метод предотвращения опасных действий со стороны человека. Однако при этом игнорируются правила, позволяющие избежать при этом жестокого обращения. Существует журнал регистрации таких случаев, однако записей в нем нет.

Отмечается, что неизвестно, давали ли свое согласие пациенты на госпитализацию, поскольку в медицинских карточках такое согласие отсутствует. По информации комиссии, решение суда о продлении госпитализации в принудительном порядке выносится с нарушением – после полугодового срока принудительного содержания пациента. Ни пациенты, ни их представители не участвуют в судебных заседаниях.

Что касается самого помещения психиатрической больницы, то ее стены окрашены в темные цвета, некоторые палаты рассчитаны на 14 человек. В палатах расположены старые танковые кровати, поврежденные матрасы и постельное белье, а также вообще нет мебели.

Валківська психлікарня палата ліжко
Палата Валковского психбольницы

Пациентам негде хранить личные вещи, поскольку отсутствуют шкафы и индивидуальные тумбочки. У большинства пациентов вообще нет личных вещей и средств гигиены. Белье и одежда – коллективные, их обеспечивают благотворители. А после больничной прачечной одежда и белье выдают по принципу "кому что достанется".

В медучреждении с конца отопительного сезона отсутствует горячая вода из-за спора с поставщиком услуг газа. Душевых всего 2, обе самодельные и старые, их обслуживают более 50 человек. Душевые расположены в женском и мужском двориках.

Психлікарня Чернігівська область умови
Волковская психбольница

Кроме того, в психбольнице выявлены грубые нарушения санитарных норм. Например, ужин на кухне приготовленный в 12:00 и хранится на плите при высокой температуре воздуха. Продукты поставляются и хранятся без сопроводительных документов.

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"Суточные пробы, журнал бракеража готовой продукции, журнал персонала отсутствуют. В подсобных помещениях персонала сохраняется все – от одежды и предметов быта до свежей рыбы и других пищевых продуктов", – отметили в комиссии.

Поэтому, в данный момент комиссия НДИ готовит отчет, который будет направлен руководству Черниговской облгосадминистрации и Министерству здравоохранения Украины.

Теги: Новости Украины Лечение Новости Чернигова
Источник: 24 Канал
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