Ужасный пожар на полигоне вблизи Харькова: есть риск взрыва боеприпасов

На военном полигоне под Харьковом горят торфяники. Несколько окрестных сел оказались в плену едкого смога. Там не открывают окна и не пускают детей в школы. Спасатели говорят об опасности взрывов снарядов.

Торфяник горит на военном полигоне, а дым относит вплоть до села Башкировка. Ночью и утром люди страдают от гари и запаха.

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Более того, все это доносится до Чугуева и Харькова, а это 5 и 25 километров соответственно. Местные жители говорят, что такая ситуация здесь происходит уже в течение трех недель. Больше всего от едкого дыма страдают дети – некоторые из них кашляют и задыхаются, другие же страдают от тошноты.

Огонь видно. Пожарные машины ездят, пытаются что-то тушить. Но санитарной авиации нет. Дышать невозможно. Двое моих детей – они аллергики – просыпаются утром и кашляют,

– сказала местная жительница Анастасия.

В Малиновке некоторые родители перестали водить детей в школы и садики. Живут с закрытыми окнами. Мэрия Чугуева сообщила об опасности взрыва боеприпасов. По их информации, три – уже сдетонировали из-за огня, а десяток обезвредили до взрыва. Говорят о детонации и спасатели.



Пожар на полигоне вблизи Харькова

Работник местной бригады спасателей Павел заметил, что слышал несколько взрывов где-то со стороны. Зато в Минобороны убеждают, второй Балаклеи не будет, поскольку на полигоне нет складов и нечему взрываться.

Что известно про взрывы в Балаклее?В ночь на 23 марта 2017 года в городе Балаклея в Харьковской области произошел мощный взрыв на военной базе – это крупнейший в Украине склад боеприпасов.

Двое местных погибли, около 20 тысяч человек эвакуировали. Когда пожар потушили 345 семьям было некуда возвращаться. Их дома разрушило дотла.



Взрывы в Балаклее

Представитель Минобороны в Харьковской области Виталий Саранцев отчитался, что теоретически там могут быть какие-то предметы, которые не взорвались. Ведь сам полигон используется с 1949 года. На месте работают саперные группы, которые проводят обследование территории.

Пожары на полигоне происходят каждое лето, но такого возгорания раньше не было. Спасатели круглосуточно проливают водой торф, чтобы не загорелся лес вблизи. Сейчас площадь возгорания удалось сократить с десяти до трех гектаров.