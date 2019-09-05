В оккупированном Донецке возле школы и детского сада прогремел взрыв

В оккупированном пророссийскими боевиками Донецке возле детских учебных заведений прогремел взрыв. В результате инцидента боевик незаконно вооруженного формирования, так называемый "милиционер ДНР" получил ранения.

Взрыв прогремел во время уборки мусора у ныне нефункционирующего кинотеатра "Донецк", сообщает "РИА-Новости".

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Во время уборки работник коммунальных служб обнаружил неизвестный предмет и вызвал "милицию". На место приехал наряд, а когда один из боевиков попытался приблизиться, прогремел взрыв.

В результате инцидента боевик получил ранения руки. Место взрыва сразу же окружили, а на месте работают оккупационные силовики. Примечательно, что рядом с местом взрыва расположены школа и детский сад.

В соцсетях люди рассказали, что звук взрыва был слышен даже в соседней Макеевке. К счастью, нет никаких сообщений о пострадавших среди гражданского населения.



Карта оккупированных территорий Донбасса​ / 24 канал