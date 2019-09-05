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      В оккупированном Донецке возле школы и детского сада прогремел взрыв

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      Киноконцертный комплекс "Донецк"
      Киноконцертный комплекс "Донецк" / dnews.dn.ua

      В оккупированном пророссийскими боевиками Донецке возле детских учебных заведений прогремел взрыв. В результате инцидента боевик незаконно вооруженного формирования, так называемый "милиционер ДНР" получил ранения.

      Взрыв прогремел во время уборки мусора у ныне нефункционирующего кинотеатра "Донецк", сообщает "РИА-Новости".

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      Во время уборки работник коммунальных служб обнаружил неизвестный предмет и вызвал "милицию". На место приехал наряд, а когда один из боевиков попытался приблизиться, прогремел взрыв.

      В результате инцидента боевик получил ранения руки. Место взрыва сразу же окружили, а на месте работают оккупационные силовики. Примечательно, что рядом с местом взрыва расположены школа и детский сад.

      В соцсетях люди рассказали, что звук взрыва был слышен даже в соседней Макеевке. К счастью, нет никаких сообщений о пострадавших среди гражданского населения.

      окуповані території Донбасу, карта
      Карта оккупированных территорий Донбасса​ / 24 канал

      blog_ava
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      Теги: Новости Украины Пророссийские боевики Оккупированные территории Взрыв Новости Донецка
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