17:59
5 вер 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД ВОЛОДИМИР ЦЕМАХ ОБМІН ПОЛОНЕНИМИ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Путін хоче посадити всіх. Інновації по-російськи
      Вєсті Кремля
      21:50, 4 вересня
      Вєсті.UA: Хто заздрить Зеленському. Універсальна відмазка Порошенка
      Вєсті.UA
      20:49, 4 вересня
      Брехня чиновників та незаконне збагачення: в яких скандалах фігурує "Укравтодор"
      ЦРУ
      09:00, 4 вересня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД ВОЛОДИМИР ЦЕМАХ ОБМІН ПОЛОНЕНИМИ

      В окупованому Донецьку біля школи і дитсадка пролунав вибух

      450 Читать новость на русском
      Кіноконцертний комплекс "Донецьк"
      Кіноконцертний комплекс "Донецьк" / dnews.dn.ua

      В окупованому проросійськими бойовиками Донецьку поблизу дитячих навчальних закладів пролунав вибух. Внаслідок інциденту бойовик незаконно збройного формування, так званий "міліціонер ДНР" отримав поранення.

      Вибух прогримів під час прибирання сміття біля нині нефункціонуючого кінопалацу "Донецьк", повідомляє "РИА-Новости".

      Це варто побачити: Згорів сарай, гори і хата: як палає будинок голови "МВС ДНР" – яскраве відео

      Під час прибирання працівник комунальних служб виявив невідомий предмет та викликав "міліцію". На місце приїхав наряд, а коли один з бойовиків спробував наблизитися, пролунав вибух.

      Внаслідок інциденту бойовик отримав поранення руки. Місце вибуху одразу ж оточили, а на місці працюють окупаційні силовики. Примітно, що поряд з місцем вибуху розташовані школа та дитячий садок.

      У соцмережах люди розповіли, що звук вибуху було чутно навіть у сусідній Макіївці. На щастя, немає жодних повідомлень про постраждалих серед цивільного населення.

      окуповані території Донбасу, карта
      Карта окупованих територій Донбасу / 24 канал

      blog_ava
      Де погуляти у Львові: небанальні місця міста Лева, які вас здивують
      сьогодні
      38557
      Теги: Новини України Новини Донецька Вибух Окуповані території Проросійські бойовики
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Глупые селюки, несостоявшееся государство: российские мифы про украинцев и Украину
      сьогодні , 17:00 Глупые селюки, несостоявшееся государство: российские мифы про украинцев и Украину
      Максим Мирович 785
      Як правильно виховувати дітей з аутизмом
      сьогодні , 16:49 Як правильно виховувати дітей з аутизмом
      Олександр Бевза 306
      Інвестори чекають законодавства про концесії
      сьогодні , 15:10 Інвестори чекають законодавства про концесії
      Тимур Чмерук 308
      Спадок Луценка: які справи прокурор заблокував перед звільненням
      сьогодні , 15:00 Спадок Луценка: які справи прокурор заблокував перед звільненням
      Сергій Лещенко 996
      По слідах Супрун чи в обхід: що планує нова міністерка МОЗ Скалецька
      сьогодні , 14:00 По слідах Супрун чи в обхід: що планує нова міністерка МОЗ Скалецька
      1217
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук