В окупованому Донецьку біля школи і дитсадка пролунав вибух

В окупованому проросійськими бойовиками Донецьку поблизу дитячих навчальних закладів пролунав вибух. Внаслідок інциденту бойовик незаконно збройного формування, так званий "міліціонер ДНР" отримав поранення.

Вибух прогримів під час прибирання сміття біля нині нефункціонуючого кінопалацу "Донецьк", повідомляє "РИА-Новости".

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Під час прибирання працівник комунальних служб виявив невідомий предмет та викликав "міліцію". На місце приїхав наряд, а коли один з бойовиків спробував наблизитися, пролунав вибух.

Внаслідок інциденту бойовик отримав поранення руки. Місце вибуху одразу ж оточили, а на місці працюють окупаційні силовики. Примітно, що поряд з місцем вибуху розташовані школа та дитячий садок.

У соцмережах люди розповіли, що звук вибуху було чутно навіть у сусідній Макіївці. На щастя, немає жодних повідомлень про постраждалих серед цивільного населення.



Карта окупованих територій Донбасу / 24 канал