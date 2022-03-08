Об этом заявил член Комитета Совета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Федор Вениславский в эфире 24 каналу. Следует отметить, что курс на полноценное членство Украины в НАТО закреплен в Конституции.

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"К сожалению, за последние 14 лет мы слышим от НАТО, что Украина не готова и не выполнила какие-либо условия", – рассказал нардеп.

Кто выступает против вступления Украины в НАТО

По словам Вениславского, нужно быть реалистами и понимать, что пока не будет кардинальных изменений в политике некоторых наших соседей, блокирующих вступление Украины в НАТО, говорить о полноценном членстве бесполезно.

Мы знаем, что Венгрия – одна из стран, последовательно выступающих против членства Украины в Альянсе,

– рассказал депутат.

Не готовы принять Украину в НАТО также Германия, Италия, Испания и Франция.

Вениславский рассказал о перспективе вступления Украины в НАТО: смотрите видео

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