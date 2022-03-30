Кроме этого, захватчики на украинской земле успешно потеряли 605 танков. А боевых бронированных машин – 1723 год.
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Что еще потерял враг
Конечно, на этом ВСУ не остановились, и оккупанты продолжают терять вооружение и прочее. В частности:
- 305 артиллерийских систем;
- 96 РСЗО;
- 54 ПВО;
- 131 самолет;
- 131 вертолет;
- 81 БПЛА оперативно-тактического уровня;
- 1184 единицы автомобильной техники;
- 7 кораблей/катеров;
- 75 цистерн с ГСМ;
- 21 единица специальной техники;
- 4 пусковые установки ОТРК/ТРК.
В Генштабе объясняют, что данные уточняются. Ведь считать сложно из-за высокой интенсивности боев.
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