Об этом сообщили 12 марта. В настоящее время 200 предприятий подали заявку на помощь с эвакуацией, а некоторые уже приступили к перемещению.
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Председатель комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Даниил Гетманцев отметил, что чаще всего обращения поступают от представителей пищевой, деревообрабатывающей, текстильной, топливной химической промышленности, медицины и машиностроения.
Кто может эвакуироваться / Инфографика "Слуги народа"
Как оформить заявку / Инфографика "Слуги народа"
Кому дают приоритет
Гетманцев заверил, что ни одно предприятие не оставят без внимания и всех желающих переведут на запад Украины. В настоящее время готовят площадки и мощности. Перемещение будет происходить на средства государства.
Безусловно, приоритет будут предоставлять тем предприятиям, которые производят товары первой необходимости,
– сказал Гетманцев.
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