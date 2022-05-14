Такое мнение озвучил 13 мая советник Министра внутренних дел Виктор Андрусов. Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на его включение в эфире национального телемарафона.

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Как выглядел разделение на стадии

По мнению советника министра, первая стадия войны была этим периодом, когда планы и цели постоянно менялись. Тогда войска врага должны были реализовать практически фантастический план – захватить всю Украину через несколько дней. Это не удалось и все закончилось разгромом и отступлением их войск сразу по нескольким направлениям.

Второй же стадией должно было быть окружение наших войск на Востоке. Однако линию обороны они так и не смогли прорвать. При этом россияне и по сей день бомбят авиацией и обстреливают артиллерией позиции наших военных. Кроме этого, бросаются в бой огромные количества наземной техники и пехоты.

Российское командование уже давало 2 разных приказа об окружении ВСУ на Востоке. Какие именно они были:

Очень большое, что планировали сначала. Тогда хотели сделать отрезать часть от Павлограда – с Краматорском и Славянском.

Меньшее окружение планировали уже тогда, когда первоначальный план провалился. Речь в приказах только о Краматорске и Славянске. Однако и этого не удалось.

Сейчас пришла третья фаза, когда они начинают готовиться к обороне рубежей, на которых остановились. Это указывает на то, что они решили превратить войну в очень долгую,

– предположил Андрусов.

Он считает, что сейчас руководство России ориентируется на кардинальное изменение ситуации. Мол, рассчитывают на страхи стран мероприятия по кризису, который вызвала эта война. Кремль планирует сесть с Западом за стол переговоров, чтобы попробовать Украину.

Когда ВСУ могут показать решающее преимущество

Публицист Андрей Пионтковский в эфире 24 канала предположил, что вскоре российские войска потерпят окончательное поражение. Мол, тогда окончание войны будет только делом времени.

Эксперт считает, что ориентировочно 30 июня Вооруженные Силы Украины покажут решающее преимущество на поле боя . После этого может начаться очень интересная дипломатическая стадия. Именно тогда Москва станет пытаться остановить войну, которую сама же развязала.

Детальнее – что свидетельствует о переходе войны в затяжную фазу: смотрите видео