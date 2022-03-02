Россия на переговорах с Украиной напомнила о своих требованиях, сообщают российские СМИ. Условий по-прежнему остается три.

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Россия продолжает стоять на своем

Мол, в Москве предлагают Киеву договориться, а не капитулировать. Как рассказал министр иностранных дел страны-оккупантки, Кремль требует:

одобрение российского Крыма;

признание боевиков на Донбассе;

полную демилитаризацию Украины.

В частности, Сергей Лавров цинично заявил, что в рамках второго раунда переговоров Россия готова обсуждать "гарантию безопасности". Более того, Украина же, по мнению пособника Владимира Путина, вообще должна пройти денацификацию.

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