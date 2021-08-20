По словам министра цифровой трансформации Михаила Федорова, на украинских границах теперь имеют право свободно принимать граждан других стран. Украинские пограничники уже могут проверять силу их европейских паспортов вакцинации.

Заметьте Вскоре каждый украинец сможет загрузить COVID-сертификат в смартфоне

Чиновник отметил, что осталось дождаться, пока Play Market и App Store обновят Дию. Тогда украинцы смогут загрузить приложение, сгенерировать COVID-сертификат и путешествовать в страны ЕС.

В то же время из-за определенных технических моментов украинцам посоветовали следить за рекомендациями Министерства иностранных дел Украины и Министерства здравоохранения.

Приложение обновляется. Это может занять несколько часов или несколько дней. Информация обновляется. Нужно еще несколько дней, чтобы полноценно все украинцы получили обновленную версию,

– отметил Федоров.

По словам чиновника, сейчас все зависит от Google и Apple. Со своей стороны Украина уже выполнила все условия.

ЕС признал украинские паспорта вакцинации

Историческое событие произошло 19 августа: в ЕС признали, что украинские сертификаты вакцинации соответствуют всем необходимым европейским нормам.

Украина также признала сертификаты стран-членов ЕС и других стран, приобщенных к инициативе Digital COVID Certificate.

С 20 августа ЕС будет принимать электронные украинские паспорта вакцинации.

Обратите внимание! По состоянию на 18 августа Украина разрешила въезд иностранцам после одной дозы вакцины от COVID-19. Кроме того, основанием для пересечения границы может быть отрицательный результат ПЦР-теста или экспресс-теста на антиген.