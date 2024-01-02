Airbus A-350 выполнял рейс с острова Хоккайдо в Международный аэропорт Токио – Ханеда. В сети обнародовали видео аварии, на кадрах видно, как самолет двигается, а затем загорается.

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С самолета удалось успешно эвакуировать всех 379 человек. Среди пассажиров было восемь детей.

В Токио пассажирский самолет загорелся во время посадки: видео

Самолет столкнулся с самолетом береговой охраны

Береговая охрана Японии подтвердила, что пассажирский лайнер Airbus A350 на взлетно-посадочной полосе столкнулся с воздушным судном. На его борту находились шесть человек.

Самолет береговой охраны направлялся на помощь людям, пострадавшим от землетрясения.

Телеканал NHK пишет, что пять членов экипажа самолета береговой охраны Японии, с которым столкнулся пассажирский борт Japan Airlines, погибли. Командир воздушного судна был серьезно ранен.

Самолет загорелся после столкновения с судном береговой охраны / Фото Sky News

Пассажиров эвакуировали

Сообщается, что из пассажирского самолета смогли эвакуировать всех 367 пассажиров и членов экипажа. Пассажиры начали выходить из задымленного салона еще до того, как самолет полностью охватил пламя, и спускались по аварийному трапу.

Через несколько минут после того, как все вышли, пожар распространился на весь самолет, который был фактически уничтожен.