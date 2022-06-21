Украинский лидер отметил, что через несколько дней ЕС будет принимать важное решение – о предоставлении Украине статуса кандидата на вступление, передает 24 канал. Зеленский уверен, что никто не сомневается в том, что оно должно быть положительным. Государство заслуживает этого статуса из-за мужества нашего народа.

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Атака против свободной Европы

Зеленский отметил, что российская атака восстановила в памяти самые плохие страницы истории. Оккупанты убивают тысячи гражданских и массово депортируют украинцев. Это атака против свободной Европы, против наших общих ценностей, верховенства права, конвенций.

Я не позволю разрушить наши ценности. Верю, что вместе мы можем положить конец войне,

– подчеркнул Зеленский.

Глава государства уверен, что мы отстроим все, что уничтожили захватчики. Даже в условиях войны украинские демократические институции продолжают работать. К примеру, накануне Верховная Рада ратифицировала Стамбульскую конвенцию. Следовательно, Зеленский поблагодарил всех за поддержку Украины и подытожил, что объединенная Европа сильнее любой тирания.

Выступала и президент Европарламента

Кстати, во время телемарафона выступала и президент Европарламента Роберта Мацола. Она поддержала присоединение Украины к европейской семье и предоставление статуса кандидата на вступление в ЕС.

Заметим, что в пределах марафона собирают деньги через глобальную платформу UNITED24. Их направят на закупку рентген-аппаратов С-арки для учреждений здравоохранения, которые оказывают помощь раненым и пострадавшим в результате войны.

Украина может получить кандидатство на этой неделе

По информации СМИ, страны ЕС намерены предоставить Украине статус кандидата на вступление уже 23-24 июня, когда состоится саммит лидеров стран ЕС. На встрече послов никто не возражал против этого шага. После получения статуса Украина должна выполнить ряд условий. Они касаются судебной сферы, борьбы с коррупцией и т.д.

Детальнее – 7 условий для вступления Украины в ЕС: