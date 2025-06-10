Сообщает 24 Канал со ссылкой на Kronen Zeitung.

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Что известно о стрельбе в австрийской школе

Около 10 часов утра вторника, 10 июня, в школе в районе Ленд произошла стрельба. По словам одного из свидетелей, там прозвучало по меньшей мере 20 выстрелов.

Злоумышленник якобы стрелял в двух классах. Сейчас правоохранители проводят тщательные обыски в здании. В одной из туалетных комнат якобы был найден мертвым подозреваемый. Он был учеником школы BORG и, вероятно, считал себя жертвой буллинга.

Австрийские СМИ сообщают по меньшей мере о 11 погибших в результате стрельбы в школе, есть десятки раненых – около 30, в том числе в тяжелом состоянии. На месте происшествия сейчас работают многочисленные подразделения полиции и спецподразделение Cobra. Население просят избегать района операции.

Также изданию удалось пообщаться с мужем учительницы, которая на этот момент забаррикадировалась в классе со своими учениками. Она рассказала, что слышала несколько выстрелов. Раненые ученики получают помощь в соседнем зале Helmut-List-Halle.

Напомним, 17 апреля сын заместителя шерифа устроил стрельбу в Университете Флориды. Прежде чем его застрелила полиция, он убил 2 человек и ранил еще 4.