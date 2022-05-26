Такую информацию сообщил глава Харьковской областной государственной администрации Олег Синегубов в своем телеграмм-канале. Он рассказал о многочисленных обстрелах оккупантами Харьковщины.

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Город Балаклея сейчас находится под временной оккупацией российских войск. Однако кафиры обстреляли оккупированный город. В результате обстрела двое мужчин 64 и 82 лет погибли. Еще 10 человек, среди которых 9-летний ребенок, ранены.

Синегубов отметил, что кафиры разрешили вывезти из Балаклеи в Харьков только 9-летнюю девочку, поскольку та в стабильно тяжелом состоянии. Других пациентов госпитализировали в Купянскую центральную районную больницу. Пока неизвестно о состоянии этих 9 раненых.

Глава Харьковской ОГА сообщил и о других обстрелах Харьковщины

В частности, за сутки 25 мая в Харькове зафиксирован обстрел в районе Пятихаток. Из-за этого ранения получил 62-летний мужчина.

Также российские военные обстреляли деревню Циркуны. Обстрел кафиров вызвал пожар: горели жилые дома. Один человек пострадал.

Сообщается и об обстреле Чугуевского района. Там ранения получил один человек.

Сегодня же кафиры продолжили обстреливать многострадальную Харьковщину. Наемники Кремля снова обстреляли Золочевскую общину и Слатино. В частности, досталось и Дергачевской общине. В результате обстрела нашли двоих раненых.

Ранее сообщалось, что только за сутки 23 мая в Харькове пострадали по меньшей мере 5 человек в результате вражеских атак. Россияне обстреливали города Мерефа и Дергачи. Кроме того, от вражеского огня пострадали населённые пункты в Изюмском и Лозовском районах области.

Направления в Харьковской области, где ведутся интенсивные бои

По словам Олега Синегубова, Вооруженные Силы Украины ведут интенсивные бои с непрошенными российскими военными, пришедшими разрушить все украинское. Самым горячим направлением остается Изюмщина. Там кафиры пытаются улучшить тактическое положение в районе города Изюм и возобновить наступление на Славянск.

Защитники Украины удерживают занятые рубежи в направлении государственной границы со страной-агрессором и предоставляют врагу достойный отпор!

– отметил глава Харьковской ОГА.

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