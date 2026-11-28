Об этом сообщают мониторинговые Telegram-каналы Exilenova+ и Supernova+.

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Что взорвалось в оккупированном Донецке?

По предварительным данным, в Донецке беспилотники могли поразить склады с топливом. После взрывов на объекте, вероятно, возник пожар. Официального подтверждения этой информации и подробностей о последствиях пока нет.

Задымление в оккупированном Донецке: смотреть видео

Что известно о взрыве в Белгороде?

В российском Белгороде также сообщили о взрыве. По данным Telegram-каналов, в промышленной зоне заметили задымление, однако что именно произошло и какой объект мог быть поврежден, пока неизвестно.

Задымление в российском Белгороде / Фото Exilenova+ и Supernova+

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Ранее 24 Канал рассказывал об ударах по российским нефтеперерабатывающим объектам и нефтехранилищам, в частности, о последствиях атак на Новошахтинский НПЗ и станцию "Самара".