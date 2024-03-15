Российские телеграмм-каналы со ссылкой на очевидцев пишут, что в городе после взрывов виден дым. Сообщают о "прилетах", в результате которых вспыхнули автомобили и повреждены здания.
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"Из-за обстрела местные жители, которые пришли проголосовать на избирательные участки, спуститься в укрытие", – говорится в сообщениях пропагандистов.
Минобороны России уже сообщило, что над регионом якобы было "сбито" семь снарядов системы залпового огня Vampire. В обстреле традиционно обвинили Украину.
В небо поднимается столб дыма / Фото с тг-каналов
В российском Белгороде "прилеты" / Фото с тг-каналов
Последствия прилетов в Белгороде: видео