Новый премьер уже объявил состав правительства. Владимир Зеленский поздравил лейбористов с победой на выборах и заявил, что с нетерпением ждет совместной работы.
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МИД и Минобороны Британии возглавили сторонники Украины
Кир Стармер в соцсетях сообщил, что:
- новым министром обороны страны стал Джон Гили;
- Министерство иностранных дел возглавил Дэвид Лемми.
МИД Британии возглавил Дэвид Лемми / Фото из соцсети Х премьер-министра Великобритании
Новый министр обороны Великобритании Великобритании / Фото из соцсети Х премьер-министра Великобритании
Стоит заметить, что эти политики являются сторонниками Украины. Ведь буквально в мае 2024 года они были в Украине.
Тогда еще с теневым госсекретарем по вопросам обороны Джоном Гили и теневым госсекретарем по иностранным делам Дэвидом Ламми встречался глава Офиса Президента Андрей Ермак.
Британские политики уверяли, что они приехали с визитом, чтобы засвидетельствовать поддержку Украины со стороны Лейбористской партии.
Поддержка Украины лейбористами является непоколебимой. В этом году могут произойти изменения в правительстве Великобритании, но решимость Соединенного Королевства в поддержке Украины не изменится. Лейбористы полностью поддерживают усиление помощи Украине со стороны Великобритании в этом году и в последующие годы,
– цитировали Ламми и Гили на сайте Офиса Президента.
Также издание Bloomberg тогда написало, что лейбористы пообещали сохранить "железную" приверженность Великобритании по поддержке Украины в ее войне против России.
Тогда британские политики встречались также с министром обороны Украины Рустемом Умеровым и обозначили план из 5 пунктов поддержки Украины. Он базируется на:
- военной поддержке,
- дипломатических контактах,
- борьбе с российской агрессией,
- развитии промышленности,
- помощи в восстановлении.
Обязательства следующего лейбористского правительства перед Украиной будут железными, а европейская безопасность будет нашим первоочередным внешним и оборонным приоритетом,
– пообещал уже глава МИД Дэвид Лемми.
Более того, политики пообещали помочь Киеву создать "четкий путь для членства Украины в НАТО".