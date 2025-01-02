Оказалось, что женщина уже живет в другой части страны. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The Guardian.

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Что известно о поисках женщины

Шейли Фокс, которой сейчас 68 лет, было всего 16, когда она исчезла. В 1972 году полиция Западного Мидленда сообщила, что девушка жила с родителями и, вероятно, имела отношения с мужчиной, а также не исключала, что она уже могла покинуть район проживания.

На днях полиция Вест-Мидлендса возобновила поиски, призвав общественность помочь найти ее. В соцсетях и на официальном сайте опубликовали ее фото, сделанное в момент исчезновения.

Ччерез несколько часов после публикации полиция получила информацию, которая привела к успешному завершению расследования. Правоохранители подтвердили, что женщина жива и находится в хорошем состоянии. Сейчас Шейла проживает в другой части страны.

Мы рады сообщить о завершении одного из самых длительных расследований исчезновения человека, которое проводила полиция Западного Мидленда,

– отметили в полиции.