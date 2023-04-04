Об этом заявил бывший начальник Генерального штаба Великобритании генерал лорд Ричард Даннатт. По его словам, неудачи военного руководства России свидетельствуют, что они не знали о планах Путина начать полномасштабную войну против Украины.

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Путин теряет контроль над властью

Он отметил, что российских солдат массово обманули, когда сказали, что они идут в Украину как "освободители". Поэтому Даннатт говорит, что неудивительно, что среди армии России процветает пьянство. В разведке Британии информировали, что пьянство – одна из главных причин небоевых потерь России.

Генерал утверждает, что Путин стал жертвой собственной гордыни, поскольку верил, что его спецслужбы проникли и подорвали правительство Киева; что большинство украинцев настроены против президента Зеленского и выступали за лучшие связи с Россией. Более того, Путин верил, что его армия пригодна, боеспособна и готова нанести быстрый удар по Киеву, чтобы изменить режим.

Однако сейчас перспектива поражения на поле боя становится все более вероятной, а контроль Путина над властью все слабее,

– подчеркнул Даннатт.

Он считает, что усилия России на Востоке Украины, вероятно, провалятся, несмотря на попытки Путина показать контроль над временно оккупированными территориями Украины.

У Украины есть шанс сломать хребет россиян уже летом

Бывший начальник Генштаба Британии оценил ситуацию на поле боя. В частности, неудачные попытки вагнеровцев в течение нескольких месяцев захватить Бахмут, неся колоссальные потери.

Он обратил внимание на то, что Россия начала смещать внимание на Авдеевку и направление Кременная – Сватово.

Эти шаги, казалось бы, указывают на то, что они пытаются стабилизировать свои оборонительные линии, а не начать новое наступление. Возможно, российская армия уже достигла кульминационной точки,

– говорит Даннатт.

По его словам, если украинское оперативное командование сможет выстроить смелую общевойсковую схему маневра, то есть возможность нанести решающие удары этим летом.

"Постоянное наступление с сочетанием танков, бронированной пехоты и самоходной артиллерии при поддержке ракетных ударов большой дальности и любой близкой авиационной поддержки, которую они могут собрать, могло бы окончательно уничтожить то, что осталось от российской нравственности, и сломать хребет российской армии", – заявил генерал.

Он считает, что первые успехи во время контрнаступления ВСУ могут побуждать россиян к бегству, как это произошло в Харьковской области осенью 2022 года.

Кто может заменить Путина

Даннатт отмечает, что такой коллапс может стать катализатором, который выведет Путина из Кремля. Вместо этого возглавить Россию и закончить войну может начальник генштаба России Валерий Герасимов.

"Совершенно разумно, что есть опасения относительно того, кто может заменить его, но я предполагаю, что группой лидеров, которые сегодня наиболее недовольны в России, являются военные. Если начальник российского генерального штаба генерал Валерий Герасимов сможет заручиться достаточной поддержкой и найти в себе моральное мужество действовать, эта война может закончиться задолго до второй годовщины", – сказал он.

Лорд Ричард Даннатт резюмировал, что НАТО, Соединенные Штаты и Запад должны продолжать оказывать всяческую поддержку Украине, чтобы положить конец этой ужасной главе европейской истории.