Лошадь украли ночью 4 марта в чешском селе Крабчице. По данным полиции, вор снял с раздвижной двери цепь с карабином и увел племенного жеребца.

Интересно Кадыров после слухов о болезни впервые появился на людях: на руке заметили медицинский прибор

Кадыров мог купить эту лошадь для гонки

В полиции рассказали, что у 16-летнего коня на лбу есть метка в виде белой звезды неправильной формы, а часть правой задней ноги ниже голеностопного сустава – также белого цвета.



Так выглядит похищенный конь / Фото чешской полиции

Как утверждают чешские СМИ, коня зовут Зазу и в 2012 году глава оккупационной администрации Чечни Рамзан Кадыров приобрел его для участия в самой дорогой гонке в мире – чемпионате мира в Дубае. Там Зазу финишировал на 5 месте.

В рамках санкций Чехия заморозила имущество Кадырова, в том числе несколько лошадей. За месяц до полномасштабного вторжения двое русскоговорящих мужчин пытались вывезти коня, однако хозяин конюшни не допустил этого.

У Кадырова тем временем проблемы со здоровьем

Бывший вице-премьер Чечни Ахмад Закаев заявил, что за последние несколько месяцев Кадыров сильно набрал вес, а на видео видно, что он просто-таки не может открыть глаз. Собственно, скорее всего, у Кадырова серьезные проблемы с почками.

На фоне этих слухов кремлевский диктатор Владимир Путин встретился с 17-летним сыном Кадырова, которого называют вероятным преемником приспешника Кремля. Сам же Кадыров также вышел на люди, чтобы встретиться с предводителем боевиков Пушилиным, однако на его пальце заметили следящий за уровнем кислорода в крови пульсоксиметр.