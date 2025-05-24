Он также участвовал в боях на Харьковском направлении уже после полномасштабного вторжения. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Черкасский областной ТЦК и СП.

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В Черкассах избили работника ТЦК, который является ветераном войны

Инцидент произошел во время проведения мобилизационных мероприятий. Двое мужчин были остановлены для сверки военно-учетных документов. Во время проверки между ними и представителями ТЦК возникла словесная перепалка, которая переросла в драку.

Работник ТЦК, на которого напали воевал в зоне проведения АТО и защищал Донецкий аэропорт, а также на Харьковском направлении уже во время полномасштабной войны с Россией.

"Пострадавший – военнослужащий, который участвовал в обороне Донецкого аэропорта. Во время полномасштабного вторжения, в составе разведывательного подразделения, участвовал в боевых действиях на Харьковщине. По состоянию здоровья был переведен в ТЦК, где и проходит службу", – говорится в сообщении.