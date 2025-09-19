В Черкассах прогремели взрывы: работает ПВО
- В Черкассах раздались взрывы, сообщают о работе ПВО в городе и в окрестностях.
- Воздушные силы ВСУ предупреждали о враждебном БПЛА, а Черкасская ОВА призвала граждан оставаться в укрытиях.
В Черкассах были слышны взрывы. Сообщают о работе ПВО.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Общественное.
Смотрите также Россия атакует "Шахедами", есть угроза баллистики: тревога добралась до Киевщины
Что известно о взрывах в Черкассах?
В Черкассах прогремели взрывы около 23:19, сообщают корреспонденты Общественного. В самом городе и в окрестностях работает ПВО.
За 11 минут до взрывов, в 23:08, Воздушные силы ВСУ предупреждали о вражеском БПЛА над городом.
В Черкасской ОГА призвали граждан не покидать своих укрытий. Есть повышенная угроза ударных БпЛА врага.
Атаки дронами-камикадзе: последние новости
Россия в ночь на 19 сентября осуществила очередную атаку на Украину, запустив 86 беспилотников. ПВО сбила/подавила 71 БпЛА.
В Шевченковском районе Киева был обнаружен неразорвавшийся российский дрон после ночной атаки. Падение обломков в вышеупомянутом районе привело к повреждению троллейбусной сети. По предварительной информации, обошлось без пострадавших или жертв.
Рустем Умеров заявил, что Россия может увеличить количество атак дронами на Украину до 1000 в день до конца 2025 года. Россия сочетает атаки с использованием крылатых и баллистических ракет и дронов-камикадзе.