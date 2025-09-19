В Черкассах были слышны взрывы. Сообщают о работе ПВО.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Общественное.

Что известно о взрывах в Черкассах?

В Черкассах прогремели взрывы около 23:19, сообщают корреспонденты Общественного. В самом городе и в окрестностях работает ПВО.

За 11 минут до взрывов, в 23:08, Воздушные силы ВСУ предупреждали о вражеском БПЛА над городом.

В Черкасской ОГА призвали граждан не покидать своих укрытий. Есть повышенная угроза ударных БпЛА врага.

