19 вересня, 23:23
У Черкасах пролунали вибухи: працює ППО
У Черкасах було чутно вибухи. Повідомляють про роботу ППО.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Суспільне.
Дивіться також Росія атакує "Шахедами", є загроза балістики: тривога дісталася до Київщини
Що відомо про вибухи у Черкасах?
У Черкасах пролунали вибухи близько 23:19, повідомляють кореспонденти Суспільного. У самому місті та на околицях працює ППО.
За 11 хвилин до вибухів, о 23:08, Повітряні сили ЗСУ попереджали про ворожий БпЛА над містом.
У Черкаській ОВА закликали громадян не залишати своїх укриттів. Є підвищена загроза ударних БпЛА ворога.