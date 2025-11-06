В Чернигове и Сумах были слышны взрывы
- В Чернигове и Сумах ночью 6 ноября были слышны взрывы во время российской атаки.
- Воздушные силы сообщали об угрозе баллистики, ударных беспилотников и КАБов.
Россия атакует Украину ночью в четверг, 6 ноября, используя ударные беспилотники и ракеты. Взрывы во время этого прогремели в сразу двух городах Сумах и Чернигове.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на "Новини.LIVE". Отметим, что в обоих регионах на момент взрывов была объявлена воздушная тревога.
Что известно о взрывах в Чернигове?
Воздушную тревогу в отдельных районах Черниговской области начали объявлять с около 01:27. Воздушные силы сообщали о фиксации вражеских целей на севере региона, они двигались курсом на областной центр.
Уже в 02:11 появились первые сообщения о том, что в Чернигове слышали взрывы. Впрочем, дополнительной информации по этому поводу пока нет. Ни городской голова, ни ОВА на момент публикации это не прокомментировали.
Чем россияне атаковали Сумы?
Около 01:43 Воздушные силы сообщили об угрозе применения баллистического вооружения с северо-востока. Уже через несколько минут там уточнили о скоростной цели, которая двигалась в направлении Сум.
В общем, по предварительной информации, на город враг направил примерно 5 ракет. Также предостерегали об активности вражеской тактической авиации и угрозу применения авиационных средств поражения.
Ориентировочно в 02:06 сообщили об управляемых авиационных бомбах, которые противник направил на Сумы. Через несколько минут в областном центре было громко. Сейчас местные власти не сообщали деталей по этому поводу.
Какие регионы тоже были под атакой?
- Противник атаковал Каменское Днепропетровской области. Вскоре после этого в городе произошел пожар в четырехэтажном жилом доме, детали пока неизвестны. Официальной информации о пострадавших нет.
- Еще раньше россияне ударили ударным беспилотником по городу Богодухов Харьковской области, произошло попадание в складское здание. Также в результате удара поврежден жилой дом и здание гаража, есть пострадавшие.
- До этого вражеский дрон попал в объект энергетической инфраструктуры и повредил его на территории одной из общин Черниговской области. После обстрела в нескольких населенных пунктах исчезло электроснабжение.