В Чернигове и Сумах были слышны взрывы

Россия атакует Украину ночью в четверг, 6 ноября, используя ударные беспилотники и ракеты. Взрывы во время этого прогремели в сразу двух городах Сумах и Чернигове.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на "Новини.LIVE". Отметим, что в обоих регионах на момент взрывов была объявлена воздушная тревога.

Что известно о взрывах в Чернигове?

Воздушную тревогу в отдельных районах Черниговской области начали объявлять с около 01:27. Воздушные силы сообщали о фиксации вражеских целей на севере региона, они двигались курсом на областной центр.

Уже в 02:11 появились первые сообщения о том, что в Чернигове слышали взрывы. Впрочем, дополнительной информации по этому поводу пока нет. Ни городской голова, ни ОВА на момент публикации это не прокомментировали.

Чем россияне атаковали Сумы?

Около 01:43 Воздушные силы сообщили об угрозе применения баллистического вооружения с северо-востока. Уже через несколько минут там уточнили о скоростной цели, которая двигалась в направлении Сум.

В общем, по предварительной информации, на город враг направил примерно 5 ракет. Также предостерегали об активности вражеской тактической авиации и угрозу применения авиационных средств поражения.

Ориентировочно в 02:06 сообщили об управляемых авиационных бомбах, которые противник направил на Сумы. Через несколько минут в областном центре было громко. Сейчас местные власти не сообщали деталей по этому поводу.

Какие регионы тоже были под атакой?