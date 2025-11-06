У Чернігові та Сумах було чути вибухи

Росія атакує Україну вночі у четвер, 6 листопада, використовуючи ударні безпілотники та ракети. Вибухи під час цього прогриміли у відразу двох містах – Сумах та Чернігові.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на "Новини.LIVE". Зазначимо, що в обох регіонах на момент вибухів було оголошено повітряну тривогу.

Що відомо про вибухи у Чернігові?

Повітряну тривогу в окремих районах Чернігівської області почали оголошувати з близько 01:27. Повітряні сили повідомляли про фіксацію ворожих цілей на півночі регіону, вони рухалися курсом на обласний центр.

Вже о 02:11 з'явилися перші повідомлення про те, що у Чернігові чули вибухи. Утім, додаткової інформації з цього приводу поки немає. Ані міський голова, ані ОВА на момент публікації це не прокоментували.

Чим росіяни атакували Суми?

Близько 01:43 Повітряні сили повідомили про загрозу застосування балістичного озброєння з північного сходу. Вже через кілька хвилин там уточнили про швидкісну ціль, яка рухалася у напрямку Сум.

Загалом, за попередньою інформацією, на місто ворог спрямував приблизно 5 ракет. Також застерігали про активність ворожої тактичної авіації та загрозу застосування авіаційних засобів ураження.

Орієнтовно о 02:06 повідомили про керовані авіаційні бомби, які противник спрямував на Суми. Через кілька хвилин в обласному центрі було гучно. Наразі місцева влада не повідомляла деталей з цього приводу.

Які регіони теж були під атакою?