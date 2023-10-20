Инцидент произошел в четверг 19 октября на территории Свято-Троицкого собора. Священники были пьяны и примечательно, что все действо происходило в обед.

Смотрите также Кто из Рады проигнорировал голосование за запрет УПЦ МП: перечень нардепов

Подробности инцидента

Приблизительно в 14:00 19 октября на территорию Свято-Троицкого собора заехал автомобиль "Рено-Логан", в котором находились двое мужчин. Когда они вышли из авто, начали угрожать военным, которые обеспечивают общественный порядок на территории религиозного комплекса.

Мужчины были явно пьяны и вели себя очень агрессивно, обзывались и угрожали "убить и закопать" людей в военной форме. Военные не поддались на провокации и просто вызвали полицию, агрессивные мужчины сели в автомобиль, чтобы избежать проблем. Однако далеко уйти им не получилось – автомобиль быстро обнаружили, а по факту вождения в нетрезвом состоянии нарушителям оформили протокол по статье 130 КУоАП.

За рулем автомобиля был священник УПЦ МП

Оказывается, что нарушителем, управлявшим автомобилем в нетрезвом состоянии, да еще угрожал военным, был Руслан Воробей – настоятель Свято-Николаевского прихода УПЦ (московского патриархата) села Шестовица Черниговского района. А его товарищ, который был вместе с ним, оказался тоже священником московского патриархата – Лука Фесик, иподьякон Троицкого собора УПЦ.

Руслан Воробей в подвыпившей машине: смотрите видео

Находившийся на месте происшествия журналист "ЧЕЛАЙН" подтвердил, что оба мужчины действительно были очень пьяны, имели плохую координацию движений и запах изо рта. А водитель Руслан Воробей вел себя очень агрессивно и несколько раз угрожал представителю СМИ физической расправой. Также интересно, что при составлении протокола Руслан Горобец представился полиции таксистом.