В Чернигове прогремели взрывы

Россияне обстреляли Чернигов. Днем враг ударил по городу дронами.

С 12:00 в Черниговской области объявили воздушную тревогу из-за угрозы российских беспилотников, передает 24 Канал.

Что известно о взрывах в Чернигове?

В 12:26 Воздушные силы сообщили о БПЛА на западе Черниговщины, которые двигались в направлении Киевской области.

Также стало известно о дронах в Конотопском районе Сумщины, которые направлялись на Черниговщину.

В 12.56 военные предупредили, что враг запустил беспилотники из Брянской области на Черниговщину.

В 13:47 дроны двигались на Чернигов с севера.

В 13:54 в городе раздались взрывы. Воздушные силы уточнили, что БПЛА атакуют Чернигов с юго-востока.

Утром под обстрелом дронов оказалась и Сумщина. Вражеский беспилотник атаковал один из энергетических объектов области, в результате чего пострадал работник АО "Сумыоблэнерго". Бригада энергетиков как раз выполняла работы, когда по территории объекта ударил российский дрон.

Ночью противник запустил по Украине 72 БПЛА. Силы ПВО обезвредили 63. Есть попадание баллистической ракеты и 9 ударных БПЛА на 5 локациях, а также падение обломков на 1 локации.

Что известно об угрозе российских дронов?