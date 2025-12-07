Укр Рус
7 декабря, 07:50
2

В Чернигове прогремел взрыв: на территории города упал российский дрон

Анастасия Безейко
Основные тезисы
  • Утром 7 декабря в Чернигове прогремел взрыв.
  • Во время сбития российского БПЛА в городе зафиксировано падение обломков, обошлось без пострадавших.

Утром воскресенья, 7 декабря, российские военные продолжили атаковать Украину. В частности, взрыв прогремел в Чернигове.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Суспильне. В области объявлена воздушная тревога из-за угрозы применения врагом ударных БпЛА.

Что известно об атаке на Чернигов?

В 05:29 Воздушные силы ВСУ предупреждали о движении БпЛА курсом на Чернигов. В 07:48 вражеские цели уже фиксировали севернее города.

К слову, взрыв прогремел около 07:46.

По информации горсовета, на территории Чернигова зафиксировано падение вражеского беспилотника.

Во время сбивания БпЛА зафиксировано падение обломков. Пострадавших нет,
– написал начальник МВА Дмитрий Брижинский.


Обломки российского дрона в Чернигове / Фото МВА

Что известно о предыдущих обстрелах?

  • Напомним, в ночь на 6 декабря враг также атаковал область. В частности, в Чернигове и районе под ударами оказались объекты критической инфраструктуры.
  • В течение дня враг продолжил обстреливать город, зафиксированы повторные попадания и падение дрона.
  • Кроме того, вечером противник запустил 4 беспилотника на Новгород-Северский. После попаданий загорелось здание райотдела полиции, а взрывной волной повреждены медицинский колледж, по меньшей мере 8 частных жилых домов и гражданский автомобиль. Погиб 50-летний мужчина.