В Чернигове прогремел взрыв: на территории города упал российский дрон
- Утром 7 декабря в Чернигове прогремел взрыв.
- Во время сбития российского БПЛА в городе зафиксировано падение обломков, обошлось без пострадавших.
Утром воскресенья, 7 декабря, российские военные продолжили атаковать Украину. В частности, взрыв прогремел в Чернигове.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Суспильне. В области объявлена воздушная тревога из-за угрозы применения врагом ударных БпЛА.
Смотрите также "Железный купол" с ИИ для Европы: что это за система и сможет ли защитить города от ракет и дронов
Что известно об атаке на Чернигов?
В 05:29 Воздушные силы ВСУ предупреждали о движении БпЛА курсом на Чернигов. В 07:48 вражеские цели уже фиксировали севернее города.
К слову, взрыв прогремел около 07:46.
По информации горсовета, на территории Чернигова зафиксировано падение вражеского беспилотника.
Во время сбивания БпЛА зафиксировано падение обломков. Пострадавших нет,
– написал начальник МВА Дмитрий Брижинский.
Обломки российского дрона в Чернигове / Фото МВА
Обратите внимание! Оперативно о тревогах, ракетной опасности, угрозе ударных БпЛА для всех областей, взрывах, а также последствиях российских атак читайте в нашем телеграм-канале.
Что известно о предыдущих обстрелах?
- Напомним, в ночь на 6 декабря враг также атаковал область. В частности, в Чернигове и районе под ударами оказались объекты критической инфраструктуры.
- В течение дня враг продолжил обстреливать город, зафиксированы повторные попадания и падение дрона.
- Кроме того, вечером противник запустил 4 беспилотника на Новгород-Северский. После попаданий загорелось здание райотдела полиции, а взрывной волной повреждены медицинский колледж, по меньшей мере 8 частных жилых домов и гражданский автомобиль. Погиб 50-летний мужчина.