У Чернігові прогримів вибух: на території міста впав російський дрон

Уранці неділі, 7 грудня, російські військові продовжили атакувати Україну. Зокрема, вибух пролунав у Чернігові.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Суспільне. В області оголошено повітряну тривогу через загрозу застосування ворогом ударних БпЛА.

Що відомо про атаку на Чернігів?

О 05:29 Повітряні сили ЗСУ попереджали про рух БпЛА курсом на Чернігів. О 07:48 ворожі цілі вже фіксували північніше міста.

До слова, вибух пролунав близько 07:46.

За інформацією міськради, на території Чернігова зафіксовано падіння ворожого безпілотника.

Під час збиття БпЛА зафіксовано падіння уламків. Постраждалих немає,

– написав начальник МВА Дмитро Брижинський.



Уламки російського дрона в Чернігові / Фото МВА

Що відомо про попередні обстріли?