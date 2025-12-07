У Чернігові прогримів вибух: на території міста впав російський дрон
- Уранці 7 грудня в Чернігові пролунав вибух.
- Під час збиття російського БпЛА в місті зафіксовано падіння уламків, обійшлося без постраждалих.
Уранці неділі, 7 грудня, російські військові продовжили атакувати Україну. Зокрема, вибух пролунав у Чернігові.
Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Суспільне. В області оголошено повітряну тривогу через загрозу застосування ворогом ударних БпЛА.
Що відомо про атаку на Чернігів?
О 05:29 Повітряні сили ЗСУ попереджали про рух БпЛА курсом на Чернігів. О 07:48 ворожі цілі вже фіксували північніше міста.
До слова, вибух пролунав близько 07:46.
За інформацією міськради, на території Чернігова зафіксовано падіння ворожого безпілотника.
Під час збиття БпЛА зафіксовано падіння уламків. Постраждалих немає,
– написав начальник МВА Дмитро Брижинський.
Уламки російського дрона в Чернігові / Фото МВА
Що відомо про попередні обстріли?
Нагадаємо, у ніч на 6 грудня ворог також атакував область. Зокрема, в Чернігові та районі під ударами опинилися об'єкти критичної інфраструктури.
Протягом дня ворог продовжив обстрілювати місто, зафіксовано повторні влучання та падіння дрона.
Окрім того, увечері противник запустив 4 безпілотники на Новгород-Сіверський. Після влучань спалахнула будівля райвідділу поліції, а вибуховою хвилею понівечено медичний коледж, щонайменше 8 приватних житлових будинків та цивільний автомобіль. Загинув 50-річний чоловік.