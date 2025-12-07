Укр Рус
У Чернігові прогримів вибух: на території міста впав російський дрон
7 грудня, 07:50
2

У Чернігові прогримів вибух: на території міста впав російський дрон

Анастасія Безейко
Основні тези
  • Уранці 7 грудня в Чернігові пролунав вибух.
  • Під час збиття російського БпЛА в місті зафіксовано падіння уламків, обійшлося без постраждалих.

Уранці неділі, 7 грудня, російські військові продовжили атакувати Україну. Зокрема, вибух пролунав у Чернігові.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Суспільне. В області оголошено повітряну тривогу через загрозу застосування ворогом ударних БпЛА.

Що відомо про атаку на Чернігів?

О 05:29 Повітряні сили ЗСУ попереджали про рух БпЛА курсом на Чернігів. О 07:48 ворожі цілі вже фіксували північніше міста.

До слова, вибух пролунав близько 07:46.

За інформацією міськради, на території Чернігова зафіксовано падіння ворожого безпілотника.

Під час збиття БпЛА зафіксовано падіння уламків. Постраждалих немає,
– написав начальник МВА Дмитро Брижинський.


Уламки російського дрона в Чернігові / Фото МВА

Що відомо про попередні обстріли?

  • Нагадаємо, у ніч на 6 грудня ворог також атакував область. Зокрема, в Чернігові та районі під ударами опинилися об'єкти критичної інфраструктури.

  • Протягом дня ворог продовжив обстрілювати місто, зафіксовано повторні влучання та падіння дрона.

  • Окрім того, увечері противник запустив 4 безпілотники на Новгород-Сіверський. Після влучань спалахнула будівля райвідділу поліції, а вибуховою хвилею понівечено медичний коледж, щонайменше 8 приватних житлових будинків та цивільний автомобіль. Загинув 50-річний чоловік.