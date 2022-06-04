Российские кафиры продолжают временно контролировать Черное море. Враг может нанести как ракетный удар, так и попытаться взорвать свой десант.

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Ситуация в Черном море

Как сообщили в оперативном командовании "Юг", сейчас в Черном море 4 российских корабля и 1 подлодка, в общей сложности они оснащены 36 крылатыми ракетами. Вероятность обстрелов мирных украинских городов высока.

Кроме того, в акватории Черного моря есть 5 больших десантных кораблей врага. Оккупанты оборудовали свои позиции на острове Змеиный для их прикрытия, поэтому может попытаться взорвать десант на украинский берег.

Напоминание о минировании

Жителям и гостям Одесской области следует помнить о том, что наши защитники и защитницы приняли все возможные меры для того, чтобы исключить высадку вражеского десанта. Минирование берега – один из них. Поэтому всем следует заботиться о своей безопасности и не играть с судьбой. "Встреча" с миной может лишить жизни или привести к серьезному увечью.

Новости с фронта: коротко о главном

Горячая битва за Северодонецк продолжается. Наши воины сейчас пытаются взять город под свой полный контроль . Кроме тяжелых позиционных сражений на улице ведутся постоянные артиллерийские обстрелы.

Россияне все еще надеются добиться хоть какого-то успеха на Харьковщине. Сейчас враг сосредотачивает свои силы у Изюма и Славянска для возобновления наступательных действий. Ранее стало известно, что наши герои уничтожили у Изюма практически всю 35-ю армию России.

Советник главы МВД Виктор Андрусив сообщил о том, что российские кафиры будут брать паузу в наступательных действиях. В них очень мало мотивированных штурмовых подразделений, большинство из них уже ликвидированы. Кафиры пытаются "забросать мясом" позиции ВСУ, но и это у них не слишком хорошо удается.

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