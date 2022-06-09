Вероятно, это обусловлено тем, что флот оккупантов боится ударов виз Вооруженных Сил Украины. Детальнее об актуальной ситуации в море рассказали в оперативном возведении командования "Юг" за сутки 8 июня.

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Русские установили на катера сухопутные комплексы

Сейчас российский военно-морской частично усвоил уроки прошлых месяцев. Поэтому вражеские корабли держатся на безопасном расстоянии от украинского побережья. Наши военные зафиксировали, что учения по работе с ПВО начались в группировке разнородных сил Черноморского флота России.

В том числе отрабатывается применение сухопутных зенитно-ракетных комплексов "Тор-М2", которые ими (Россияне - 24 канал) установлены на корабельно-катерном складе,

– отметили в ОК "Юг".

Также там добавили, что в готовности к ракетным ударам по Украине находятся 4 российских судна. Речь идет о трех кораблях и одной субмарине, которые заряжены 28 крылатыми ракетами "Калибр".

Важно! В командовании подчеркнули, что угроза ракетных ударов действительно велика. Однако ни в коем случае нельзя поддаваться панике. Когда раздается сигнал тревоги, нужно действовать взвешенно и направляться к укрытию.

ВМС Украины отвергли оккупантов от берегов

Военно-морские силы ВСУ отвергли флотилию врага от берегов нашей страны. Сейчас россияне в акватории Черного моря не подходят ближе чем на 100 километров.

После начала вторжения Россия полностью контролировала северо-западную часть моря. Однако теперь это превратилось в "серую зону", которую не контролирует ни одна из сторон.

Противник пытается это изменить

В настоящее время войска кафиров пытаются вернуть себе контроль. Они начали активное развертывание береговых ракетных комплексов "Бал" и "Бастион".

Их устанавливают преимущественно на оккупированных территориях Крыма и Херсона. 8 июня там появились и "Искандеры".

Также наша разведка уже долгое время фиксирует опрокидывание сил на временно захваченный остров Змеиный. Оно на 9 июня длится уже несколько недель.

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