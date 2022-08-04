Свою позицию она озвучила на видео, сказав, почему не говорит по-украински. Также ранее СБУ разоблачила агента москвы, "клепавшего" пророссийские СМИ в интернете.

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Женщина в Черновцах выступила "за русских"

В районе Каличанки в Черновцах женщина сказала подросткам, что общается на русском языке. Аргументируя позицию, она уточнила, что "за русских".

Когда подростки спросили, выступает ли она за так называемую "спецоперацию", а точнее за войну, которую россия ведет в Украине женщина кивнула и ушла.

Гражданка традиционно извинялась

После инцидента женщина записала видео, в котором объяснила, что ее слова восприняли неправильно. Она сказала, что ее имя Татьяна, она родилась в Черновцах. На опубликованных кадрах объяснила, что хоть он и понимает украинский язык но общается на русском.

По словам Татьяны, именно языковой вопрос касалась ее позиция.

Вчера произошел инцидент, когда я общалась с молодыми ребятами. Ребята говорили на русском, украинском, я говорила на русском языке. Вопрос касался только языка. Я понимаю украинский, но преимущественно общаюсь на русском,

– говорит Татьяна.

Женщина сказала, мол, она расстроена ситуацией и тем, как восприняли ее слова.

Женщина принесла извинения черновчанам: смотрите видео

"В ответ, поддерживаю ли я спецоперацию, я не отвечала "да". Я отвечала на вопрос, говорю ли я на русском языке. Это не касается спецоперации. Мои слова просто вырвали из контекста – и выставили то видео, которое выставили. Я осуждаю агрессию. русский и расстроен этой ситуацией и тем, что так восприняли мои слова", – сказала черновчанка.

Также она объяснила, что вся дискуссия с подростками касалась "только языка".

Кратко о подобном инциденте с Бардашем

Украинский продюсер Юрий Бардаш заявил о "своевременной капитуляции", "один русский народ". Он также делал другие пропутинские и антиукраинские заявления.

Жена продюсера Лиза от слов мужа открестилась. Она написала в сети, что она не соглашается с шокирующими заявлениями Юрия Бардаша об украинском фашизме. Она неоднозначно заявила, что ошиблась в своем избраннике.

Комментируя одно из заявлений Бардаша, украинская певица Атастасия Приходько назвала его "г*вном". Тогда Бардаш сравнил украинский лозунг "Украина – превыше всего!" с лозунгом нацистской Германии.

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