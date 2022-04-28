В селе Маковище мужчина выехал трактором на полевую дорогу. Оказалось, оккупанты спрятали в земле противотанковую мину.

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Техника получила серьезные повреждения. А вот с водителем, к счастью, все хорошо.



Трактор наехал на вражескую мину / Фото Полиция Киевской области



С водителем все хорошо, пострадал только трактор / Фото Полиция Киевской области

Полиция еще раз просит граждан соблюдать инструкции безопасности на деоккупированных территориях:

Не ходите по лесным дорогам,

Избегайте заброшенных сооружений,

Не берите вещи, которые находились в зоне боевых действий.

Советуем дождаться завершения отработки деоккупированных территорий взрывотехниками и спасателями. Позаботьтесь о собственной безопасности и безопасности родных,

– отметили в полиции.

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