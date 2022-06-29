Днепрянам посоветовали оставаться в укрытиях. Ждем официальных сообщений от властей.

Раньше Больших разрушений нет, – военная администрация об ударе по территории Криворожской ТЭЦ

Тревогу объявили около 10:00

Тревогу на Днепропетровщине объявили около 10:00 утра. Почти сразу сирены прозвучали на территории соседнего Запорожской области. В местных телеграм-каналах писали, что над одним из районов Днепра поднимался дым.

Сигналы об отбое в двух областях прозвучали довольно быстро-уже в 10: 10.

Предыдущий ракетный удар по городу был накануне

Отметим, что только 28 июня войска агрессора обстреляли Днепр ракетами. Они попали в гражданский объект – станцию технического обслуживания. Под завалами СТО нашли тела 2 человек, они – гражданские.

В Днепропетровской области говорят, что число пострадавших достигло 7, среди них 6-летний мальчик. Его задел обломок стекла из разбитого окна. Двух человек доставили в больницу, остальные лечат амбулаторно.

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