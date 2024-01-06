Ранее над городом зафиксировали "Шахед". В местной ОВА обратились к людям.

Обратите внимание Оккупанты снова атакуют Украину "Шахедами": вражеский БПЛА – в районе Днепра

Будьте в укрытиях! Еще может быть громко! Наши работают,

– говорится в сообщении.

В 21:03 Воздушные силы обратились к жителям Днепра. Защитники украинского неба подчеркнули, что атака "Шахедами" с Юга продолжается.

Людей просят находиться в укрытиях гражданской защиты. Оставаться там нужно, пока не известят об отбое тревоги. Нельзя пренебрегать этим правилом, ведь оно спасает жизнь.

Также Воздушные силы сообщили об угрозе для таких областей: Николаевская, Херсонская, Запорожская, Днепропетровская, Луганская.

Оккупанты ударили по Покровску

Российские оккупанты 6 января цинично атаковали жилые районы в Покровске. Захватчики убили более 10 человек. Среди них есть дети. По состоянию на вечер 6 января разбор завалов продолжается. Владимир Зеленский отреагировал на российский террор.

Россия должна чувствовать – всегда чувствовать, – что ни один из таких ударов без последствий для государства-террориста не останется. Мы должны это обеспечить – нашей силой, собственными оборонными и политическими возможностями,

– подчеркнул президент.

Россия будет вынуждена ответить за каждую террористическую атаку по Украине.