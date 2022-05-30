С начала войны больницы региона приняли 76 раненых детей. Они из Донецкой, Луганской, Харьковской и Херсонской областей, рассказал глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко.

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Троих, к сожалению, спасти не удалось,

– сказал Резниченко.

Что известно о состоянии детей

Почти у каждого из детей – осколочные ранения и сложные переломы. Самому маленькому раненому всего 2 года. По словам Резниченко, в больницах области до сих пор остаются 8 детей, двое из них – в тяжелом состоянии. Врачи от них не отходят.

Чиновник подчеркнул, что регион продолжает принимать раненых детей из горячих точек. В больницах есть все, чтобы им помочь.

Сколько украинских детей убила Россия

По официальной информации Офиса генпрокурора, по состоянию на утро 30 мая более 687 детей пострадали в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии России. Погибли 243 ребенка, ранены – 444. Правда, эти цифры не окончательные, поскольку на временно оккупированных территориях число жертв невозможно подсчитать. К сожалению, погибших деток может быть значительно больше.

Больше всего детей пострадали в Донецкой области – 153, в Киевской – 116, в Харьковской – 109, и в Черниговской – 68.

Последние печальные случаи с детьми

29 мая оккупанты обстреляли из артиллерии село Миролюбовка Херсонской области. Погибла 9-летняя девочка, а 7-месячный младенец и 5-летний ребенок получили ранения.

26 мая из-за обстрела Лисичанска ранили 16-летнего подростка.

25 мая в результате обстрела села Студенок Изюмского района Харьковской области россияне ранили 3-летнего мальчика.

При этом оккупанты не только убивают и насилуют украинских детей. Они еще и принудительно депортируют их в Россию. Страна-агрессор уже вывезла к себе 230 тысяч украинских детей.

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