В нескольких областях объявили воздушную тревогу, сообщает 24 канал. Местные жители призывают находиться в укрытиях до отбоя.

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В нескольких областях раздаются сирены

Из-за очередной угрозы вражеских обстрелов в 21:20 воздушную тревогу объявили в:

Запорожской области;

Днепропетровской области;

Херсонской области.

Также воздушная тревога продолжается:

во временно оккупированном Россией Крыму – с 11 декабря 2022 года, то есть уже 206 дней;

в Луганской области – с 4 апреля 2022 года, то есть 457 дней.

Обратите внимание! Во время воздушной тревоги не следует снимать или распространять фото и видео последствий прилетов, если они произойдут. Помните, что это только помогает врагу, который часто сознательно обстреливает именно жилые районы, чтобы вызвать панику гражданских.



Карта тревог на 22:08 / Скриншот alerts.in.ua

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В Днепре слышали взрывы

Приблизительно в 21:54 в Днепре раздался взрыв. Об этом сообщил корреспондент 24 канала. Скорее всего, это звуки работы систем ПВО. Однако стоит отметить, что официальных комментариев на этот счет пока не было.

За несколько минут до этого мониторинговые паблики сообщили о движении неустановленных БПЛА из Южного направления. Они представляют угрозу для Запорожской и Днепропетровской областей.

Недавно спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что враг пытается усложнить работу нашей ПВО. Для этого российские захватчики запускают "Шахеды" сразу по разным направлениям и ведут их разными маршрутами. Это рассредоточивает работу зенитчиков, а также других специалистов, сбивающих иранские "мопеды".

Любопытно! Военный эксперт и офицер запаса ВСУ Андрей Крамаров заявил, что Россия изменила тактику обстрелов Украины. Враг решил больше сосредоточиться на линии столкновения. Оккупанты пытаются обстреливать дронами места скопления наших военных и техники. Максимальное внимание они уделяют позициям ВСУ на фронте.