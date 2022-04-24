В канун Пасхи россияне обстреляли жилой дом в Одессе. В результате прилета погибли 8 человек – в том числе 3-месячный младенец и его мать.

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На место трагедии одесситы стали приносить цветы и детские игрушки.

К разрушенному дому приносят цветы и игрушки / Фото

Кроме погибших, в результате обстрела есть 10 пострадавших. Все они находятся в стабильном состоянии.

К разрушенному дому приносят цветы и игрушки / Фото

Россияне продолжают совершать бесчеловечные преступления против украинцев – уничтожать гражданскую инфраструктуру и убивать невинных людей. Это вопиющее нарушение правил ведения войны. За это оккупанты обязательно поплатятся.

К разрушенному дому приносят цветы и игрушки / Фото

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