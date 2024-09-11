Инцидент произошел около трех часов ночи. Сейчас три сегмента моста лежат в воде.

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Подробности инцидента

Аварийные службы закрыли всю территорию вокруг моста. Пострадали трамвайные пути и часть тротуара. Это чудо, что никто не пострадал.

Вблизи объекта и на самом мосту до сих пор опасно. В экстренных службах предполагают, что есть серьезная угроза дальнейшего обвала.

Спасательные службы отмечают, что людям обязательно следует держаться подальше от моста. Пожарная служба Дрездена просит общественность избегать этого места и не мешать работе экстренных служб.

Местный житель Хендрик Пач рассказал журналистам:

Я услышал сильный взрыв и он меня разбудил. В темноте ничего не было видно. Потом я услышал сирены,

– сказал 42-летний мужчина.

Справка. Мост Каролы – один из важнейших мостов Дрездена через реку Эльбу, который соединяет старую часть города с новой. Ежедневно он пропускает до 50 тысяч автомобилей. Кроме автомобильного транспорта, ночью каждый час мост пересекают трамваи 3 и 7.

Сейчас эскадрилья дронов оценивает степень ущерба.

Мы очень рады, что никто не пострадал. Не было известно, что мосту грозит обвал,

– сказала пресс-секретарь города Дрезден Барбара Книфка.

Последствия обвала моста чувствует весь Дрезден

Известно, что в результате обвала повреждены две большие линии теплоснабжения. Вода полностью затопила часть берега террасы. Из-за инцидента в Дрездене отсутствует централизованное теплоснабжение.

Также в городе образовался транспортный хаос. Водителям приходится объезжать путь через другие мосты, что привело к пробкам. Также ограничено также судоходство "Белого флота".