Возгорание возникло, когда 5 тысяч верующих собрались на мессу в коптской церкви Абу Сифин. Огонь заблокировал вход в храм, поэтому возникла давка.

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Среди погибших много детей

По меньшей мере 41 человек погиб, еще около 14 – пострадали, хотя в СМИ есть информация и о 55 травмированных. Сообщается, что большинство из погибших – дети.

Президент Абдель Фаттах аль-Сисси выразил свои соболезнования. Он поручил государственным органам и учреждениям принять все необходимые меры и немедленно заняться ликвидацией аварии.

В церкви в Египте вспыхнул пожар / Фото Ahram:

Больницы перевели в особый режим

На место происшествия направили 30 машин скорой помощи, пишет ahram. Первые медики прибыли в 08:57. Всех пострадавших отправили в больницы. Медучреждения в Каире перевели в режим экстренной готовности.

Группа прокуратуры Египта осмотрела место происшествия после ликвидации пожара. Уголовную лабораторию обязали подготовить отчет о причинах инцидента.

Пожар в ТЦ в Ереване

В Ереване 14 августа произошел взрыв в торговом центре "Сурмалу". Вспыхнул масштабный пожар. По меньшей мере один человек погиб. Вероятно, это 5-летняя девочка. Еще 26 человек получили ранения.

Предварительно известно, что взорвался склад фейерверков и салютов.

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