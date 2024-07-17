Во время пленарного заседания Европейского парламента 17 июля одобрили резолюцию в поддержку Украины. Перед этим пророссийская фракция пыталась также выдвинуть свою резолюцию, передает 24 Канал.

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Венгрия злоупотребляет своим председательством

Резолюцию поддержали 495 евродепутатов из 679 голосовавших. Сама резолюция подтверждает поддержку "независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ".

Согласно документу, Европейский парламент осуждает недавний визит премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в Россию. Там также вновь подчеркнули, что во время этого визита он не представлял ЕС, а визит является вопиющим нарушением договоров ЕС и общей внешней политики.

Большинство Европарламента осудило злоупотребление Венгрией своим председательством в Совете ЕС, которое началось с 1 июля. Там также призвали Венгрию снять блокаду финансирования Украины из Европейского фонда мира.

В резолюции содержатся призывы продолжать военную, финансовую и другую помощь Украине, поддержки вступления Украины в Европейский Союз, использования замороженных российских активов. Отдельно там осуждается российский обстрел "Охматдета" и гибридные атаки России против ЕС.

В связи с этим Европарламент призывает Совет ЕС продолжать и расширять санкции против России и Беларуси, одновременно осуществляя мониторинг, пересмотр и повышение ее эффективности и влияния.

"Альтернативная резолюция"

Пророссийская фракция Виктора Орбана в Европарламенте "Патриоты за Европу" предложила альтернативную резолюцию по поддержке Украины. Евродепутаты этой политической группы призывают к прекращению огня и подписанию мира с Россией.

В документе от этой группы осудили атаку на детскую больницу в Киеве "Охматдет" и отметили уважение международно признанных границ Украины, евродепутаты этой политической группы призвали Украину и Россию "открыть дипломатические каналы с целью заключения прочного мирного договора".

В документе также упомянули и о вступлении Украины в ЕС, отмечая, что он невозможен, пока все условия не будут выполнены.

Европарламент призывает украинские органы власти выполнить требования по защите и выполнению прав национальных меньшинств; обеспечить свободу слова и активизировать усилия в борьбе с коррупцией. Выражает серьезную обеспокоенность относительно опасного положения национальных меньшинств в Украине, которые часто являются объектами необоснованной дискриминации,

– говорится в альтернативной резолюции.

К счастью, эту резолюцию не приняли.