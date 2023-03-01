Подобные подарки пассажирам устроили пилоты финской и британской авиакомпаний. Однако это только те случаи, о которых известно.

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В Финляндии такой подарок пассажирам устроил пилот Finnair рейса из Куусамо в Хельсинки. В районе Каяани он отклонился от курса и описал круг, чтобы северное сияние могли хорошо увидеть с обеих сторон самолета.

Пассажиры в сети благодарят капитана / Скриншот

Вот так выглядит маршрут самолета / Фото из соцсетей

В то же время пилоты рейса EasyJet, следовавшего из Рейкьявика, столицы Исландии, в Манчестер поступили так же. Историю этого события рассказывает издание BBC.



Вид с самолета британских авиалиний / Фото BBC

Северное сияние в Европе

Северное сияние в Европе обычно наблюдают в Исландии, на севере Норвегии, Швеции, Финляндии и Великобритании, а скорее Шотландии – в широтах ближе к полюсу. Однако вечером 26 февраля и ночью 27 февраля жители британских островов и Нидерландов могли наблюдать за этим явлением, что очень нетипично для этих мест.

Причина этого – магнитные бури. Именно через них северное сияние распространяется на большее расстояние от полюса.